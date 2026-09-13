Описание товара Offspring - Smash (remastered) (8714092686814) виниловая пластинка

«Smash» — третий студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring, вышедший в 1994 году. Ремастированное переиздание на виниле. The Offspring — панк-рок-группа из Калифорнии, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, бас-гитарист Грег Крисел, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. К настоящему моменту тираж альбомов группы достиг 50 миллионов экземпляров, что делает её одной из самых коммерчески успешных панк-рок-групп в истории.