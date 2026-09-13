Top.Mail.Ru
Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка - фото 1
Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка - фото 1
  • Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Midnight Train, Scorpio, Trail Of Destruction, Sorrow Replaced (Feat. Midge Ure), Lighthouse Love Is Love, Rocket To The Moon, Hourglass Human (Feat. Scarlett Wilde), Stones And Bones, Savasana

Отзывы о товаре Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Midnight Train, Scorpio, Trail Of Destruction, Sorrow Replaced (Feat. Midge Ure), Lighthouse Love Is Love, Rocket To The Moon, Hourglass Human (Feat. Scarlett Wilde), Stones And Bones, Savasana
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kim Wilde - Closer (5013929191112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...