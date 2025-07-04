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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green

15 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
21 790 руб.  33 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705595
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, Защитная пленка, Защитный чехол, Руководство по использованию, Гарантийный талон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
584

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green

Смартфон TECNO представляет собой современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон станет идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и надежность. Особенности и характеристики: - **Бренд:** TECNO. - **Гарантия:** 12 месяцев, что обеспечивает дополнительное спокойствие и уверенность в надежности устройства. - **Связь:** Современный Bluetooth 5.2 для стабильного и быстрого соединения с другими устройствами. - **Аккумулятор:** Смартфон оснащен мощной Li-Pol батареей емкостью 5200 мА·ч, позволяющей пользоваться устройством на протяжении всего дня без необходимости подзарядки. - **Вес:** Легкий и удобный в использовании, вес всего 0.178 кг. - **Влагозащищенный корпус:** Благодаря классу защиты IP69 устройство надежно защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным для использования в различных условиях. - **Встроенная память:** Большой объем памяти 256 Гб позволит хранить все важные файлы, фотографии и приложения. - **Экран:** Яркий и четкий 6.78-дюймовый экран предоставляет великолепные возможности для просмотра мультимедиа и работы с приложениями. - **SIM-карты:** Поддержка 2 SIM-карт упрощает управление личными и рабочими контактами. - **Камеры:** Основная камера на 2 модуля поможет запечатлеть важные моменты в великолепном качестве. - **Процессор:** 8-ядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Корпус:** Выполнен из качественного пластика, что придает устройству стильный внешний вид и прочность. - **Навигация:** Поддержка систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou для точного позиционирования и навигации. Смартфон TECNO — это сочетание актуальных характеристик, надежности и доступной цены, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green

Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер смартфон, маме понравился, красивые цвета, отличный стерео звук, шустрый,снимает в супер качестве, стильный и множество всяких приблуд
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
дмитрий п.

Достоинства:


Комментарий:
сыну нра
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, всё в нем нравится.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, просто летает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Данил Х.

Достоинства:


Комментарий:
телефон мощный,удобный без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Норм смартфон. За свои деньги - топ. Ничего не глючит, батарейку держит долго и фотки отличные за такой цены.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Запакован. Открывать не стал - заказывал для подарка. Доставка - 5 дней.\nНаконец то телефон распакован - владелица осталась очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
присматриваюсь пока всё нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, работает бегло.\nПришел целый, чехол и зарядка в комплекте. Общее впечатление отличное, только одно маленькое \"НО\" на картинке боковые рамки отсутствуют, а в реале присутствуют,а в остальном всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер Летает.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги (22000 рублей), это классный телефон. Все работает, комплект полный
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень эффектно, начинка соответствует цене. Брал для дочери, так что по эксплуатации ничего не могу сказать\nЗЫ. Только не пойму почему не начислили 800 бонусов за отзыв...
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, прекрасная камера. Я довольный
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Всем здравствуйте,с праздником,очень смущала низкая цена в отличии от конкурентов,но рискнул и заказал,сегодня получил,проверил по всем емей на различных сайтах,все отлично,товар оригинальный,рекомендую, берите пока есть такая,цена 22300!,дома телефон открыл еще все проверил все отлично,пока только скачал все со старого телефона,но техно у меня уже был поэтому все отлично,дороже наверное уже не интересен,всем добра.



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Зарядное устройство, USB-кабель, Скрепка для извлечения лотка SIM карт, Защитная пленка, Защитный чехол, Руководство по использованию, Гарантийный талон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO представляет собой современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон станет идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и надежность. Особенности и характеристики: - **Бренд:** TECNO. - **Гарантия:** 12 месяцев, что обеспечивает дополнительное спокойствие и уверенность в надежности устройства. - **Связь:** Современный Bluetooth 5.2 для стабильного и быстрого соединения с другими устройствами. - **Аккумулятор:** Смартфон оснащен мощной Li-Pol батареей емкостью 5200 мА·ч, позволяющей пользоваться устройством на протяжении всего дня без необходимости подзарядки. - **Вес:** Легкий и удобный в использовании, вес всего 0.178 кг. - **Влагозащищенный корпус:** Благодаря классу защиты IP69 устройство надежно защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным для использования в различных условиях. - **Встроенная память:** Большой объем памяти 256 Гб позволит хранить все важные файлы, фотографии и приложения. - **Экран:** Яркий и четкий 6.78-дюймовый экран предоставляет великолепные возможности для просмотра мультимедиа и работы с приложениями. - **SIM-карты:** Поддержка 2 SIM-карт упрощает управление личными и рабочими контактами. - **Камеры:** Основная камера на 2 модуля поможет запечатлеть важные моменты в великолепном качестве. - **Процессор:** 8-ядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Корпус:** Выполнен из качественного пластика, что придает устройству стильный внешний вид и прочность. - **Навигация:** Поддержка систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou для точного позиционирования и навигации. Смартфон TECNO — это сочетание актуальных характеристик, надежности и доступной цены, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер смартфон, маме понравился, красивые цвета, отличный стерео звук, шустрый,снимает в супер качестве, стильный и множество всяких приблуд
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
дмитрий п.

Достоинства:


Комментарий:
сыну нра
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, всё в нем нравится.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, просто летает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Данил Х.

Достоинства:


Комментарий:
телефон мощный,удобный без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Норм смартфон. За свои деньги - топ. Ничего не глючит, батарейку держит долго и фотки отличные за такой цены.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Запакован. Открывать не стал - заказывал для подарка. Доставка - 5 дней.\nНаконец то телефон распакован - владелица осталась очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
присматриваюсь пока всё нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный, работает бегло.\nПришел целый, чехол и зарядка в комплекте. Общее впечатление отличное, только одно маленькое \"НО\" на картинке боковые рамки отсутствуют, а в реале присутствуют,а в остальном всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
супер Летает.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги (22000 рублей), это классный телефон. Все работает, комплект полный
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень эффектно, начинка соответствует цене. Брал для дочери, так что по эксплуатации ничего не могу сказать\nЗЫ. Только не пойму почему не начислили 800 бонусов за отзыв...
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, прекрасная камера. Я довольный
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Всем здравствуйте,с праздником,очень смущала низкая цена в отличии от конкурентов,но рискнул и заказал,сегодня получил,проверил по всем емей на различных сайтах,все отлично,товар оригинальный,рекомендую, берите пока есть такая,цена 22300!,дома телефон открыл еще все проверил все отлично,пока только скачал все со старого телефона,но техно у меня уже был поэтому все отлично,дороже наверное уже не интересен,всем добра.


Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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