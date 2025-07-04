Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green
Смартфон TECNO представляет собой современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон станет идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и надежность. Особенности и характеристики: - **Бренд:** TECNO. - **Гарантия:** 12 месяцев, что обеспечивает дополнительное спокойствие и уверенность в надежности устройства. - **Связь:** Современный Bluetooth 5.2 для стабильного и быстрого соединения с другими устройствами. - **Аккумулятор:** Смартфон оснащен мощной Li-Pol батареей емкостью 5200 мА·ч, позволяющей пользоваться устройством на протяжении всего дня без необходимости подзарядки. - **Вес:** Легкий и удобный в использовании, вес всего 0.178 кг. - **Влагозащищенный корпус:** Благодаря классу защиты IP69 устройство надежно защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным для использования в различных условиях. - **Встроенная память:** Большой объем памяти 256 Гб позволит хранить все важные файлы, фотографии и приложения. - **Экран:** Яркий и четкий 6.78-дюймовый экран предоставляет великолепные возможности для просмотра мультимедиа и работы с приложениями. - **SIM-карты:** Поддержка 2 SIM-карт упрощает управление личными и рабочими контактами. - **Камеры:** Основная камера на 2 модуля поможет запечатлеть важные моменты в великолепном качестве. - **Процессор:** 8-ядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Корпус:** Выполнен из качественного пластика, что придает устройству стильный внешний вид и прочность. - **Навигация:** Поддержка систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou для точного позиционирования и навигации. Смартфон TECNO — это сочетание актуальных характеристик, надежности и доступной цены, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Супер смартфон, маме понравился, красивые цвета, отличный стерео звук, шустрый,снимает в супер качестве, стильный и множество всяких приблуд
Достоинства:
Комментарий:
сыну нра
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, всё в нем нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, просто летает.
Достоинства:
Комментарий:
телефон мощный,удобный без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Норм смартфон. За свои деньги - топ. Ничего не глючит, батарейку держит долго и фотки отличные за такой цены.
Достоинства:
Комментарий:
Запакован. Открывать не стал - заказывал для подарка. Доставка - 5 дней.\nНаконец то телефон распакован - владелица осталась очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
присматриваюсь пока всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, работает бегло.\nПришел целый, чехол и зарядка в комплекте. Общее впечатление отличное, только одно маленькое \"НО\" на картинке боковые рамки отсутствуют, а в реале присутствуют,а в остальном всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
супер Летает.
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги (22000 рублей), это классный телефон. Все работает, комплект полный
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень эффектно, начинка соответствует цене. Брал для дочери, так что по эксплуатации ничего не могу сказать\nЗЫ. Только не пойму почему не начислили 800 бонусов за отзыв...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, прекрасная камера. Я довольный
Достоинства:
Комментарий:
Всем здравствуйте,с праздником,очень смущала низкая цена в отличии от конкурентов,но рискнул и заказал,сегодня получил,проверил по всем емей на различных сайтах,все отлично,товар оригинальный,рекомендую, берите пока есть такая,цена 22300!,дома телефон открыл еще все проверил все отлично,пока только скачал все со старого телефона,но техно у меня уже был поэтому все отлично,дороже наверное уже не интересен,всем добра.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Green
Достоинства:
Комментарий:
Супер смартфон, маме понравился, красивые цвета, отличный стерео звук, шустрый,снимает в супер качестве, стильный и множество всяких приблуд
Достоинства:
Комментарий:
сыну нра
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, всё в нем нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, просто летает.
Достоинства:
Комментарий:
телефон мощный,удобный без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Норм смартфон. За свои деньги - топ. Ничего не глючит, батарейку держит долго и фотки отличные за такой цены.
Достоинства:
Комментарий:
Запакован. Открывать не стал - заказывал для подарка. Доставка - 5 дней.\nНаконец то телефон распакован - владелица осталась очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
присматриваюсь пока всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, работает бегло.\nПришел целый, чехол и зарядка в комплекте. Общее впечатление отличное, только одно маленькое \"НО\" на картинке боковые рамки отсутствуют, а в реале присутствуют,а в остальном всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
супер Летает.
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги (22000 рублей), это классный телефон. Все работает, комплект полный
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень эффектно, начинка соответствует цене. Брал для дочери, так что по эксплуатации ничего не могу сказать\nЗЫ. Только не пойму почему не начислили 800 бонусов за отзыв...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, прекрасная камера. Я довольный
Достоинства:
Комментарий:
Всем здравствуйте,с праздником,очень смущала низкая цена в отличии от конкурентов,но рискнул и заказал,сегодня получил,проверил по всем емей на различных сайтах,все отлично,товар оригинальный,рекомендую, берите пока есть такая,цена 22300!,дома телефон открыл еще все проверил все отлично,пока только скачал все со старого телефона,но техно у меня уже был поэтому все отлично,дороже наверное уже не интересен,всем добра.