Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green
Испытайте искусственный интеллект TECNO AI в действии. Смартфон TECNO Camon 40 Pro 5G оснащён умным голосовым ассистентом Ella, которая умеет редактировать фото, ищет информацию и решает математические задачи. С помощью TECNO AI также можно: генерировать тексты и изображения. быстро искать информацию и ответы на вопросы, переводить разговоры в реальном времени и расшифровывать звонки. И это далеко не всё!. Фронтальная камера с автофокусом по глазам и разрешением 50 Мп обеспечит яркие и чёткие селфи и видео. Основная камера 50 Мп со cветочувствительным сенсором флагманского уровня Sony LYT-700C и оптической стабилизацией OIS создаёт снимки в ультрачётком качестве даже в ночных условиях съёмки. Благодаря режиму съёмки FlashSnap, который объединяет сверхскоростную съёмку, обработку RAW-файлов искусственным интеллектом и автоматический выбор лучшего момента AutoSnap: камера сама делает снимок во время прыжка человека в высшей точке. Изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” с частотой обновления 144 Гц защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Закруглённые по краям стороны дисплея создают ощущение безрамочного контента, а стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos погружают в глубокое и сбалансированное звучание. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.
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