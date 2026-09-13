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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green

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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
22 590 руб.  34 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705593
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
584

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green

Испытайте искусственный интеллект TECNO AI в действии. Смартфон TECNO Camon 40 Pro 5G оснащён умным голосовым ассистентом Ella, которая умеет редактировать фото, ищет информацию и решает математические задачи. С помощью TECNO AI также можно: генерировать тексты и изображения. быстро искать информацию и ответы на вопросы, переводить разговоры в реальном времени и расшифровывать звонки. И это далеко не всё!. Фронтальная камера с автофокусом по глазам и разрешением 50 Мп обеспечит яркие и чёткие селфи и видео. Основная камера 50 Мп со cветочувствительным сенсором флагманского уровня Sony LYT-700C и оптической стабилизацией OIS создаёт снимки в ультрачётком качестве даже в ночных условиях съёмки. Благодаря режиму съёмки FlashSnap, который объединяет сверхскоростную съёмку, обработку RAW-файлов искусственным интеллектом и автоматический выбор лучшего момента AutoSnap: камера сама делает снимок во время прыжка человека в высшей точке. Изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” с частотой обновления 144 Гц защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Закруглённые по краям стороны дисплея создают ощущение безрамочного контента, а стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos погружают в глубокое и сбалансированное звучание. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Испытайте искусственный интеллект TECNO AI в действии. Смартфон TECNO Camon 40 Pro 5G оснащён умным голосовым ассистентом Ella, которая умеет редактировать фото, ищет информацию и решает математические задачи. С помощью TECNO AI также можно: генерировать тексты и изображения. быстро искать информацию и ответы на вопросы, переводить разговоры в реальном времени и расшифровывать звонки. И это далеко не всё!. Фронтальная камера с автофокусом по глазам и разрешением 50 Мп обеспечит яркие и чёткие селфи и видео. Основная камера 50 Мп со cветочувствительным сенсором флагманского уровня Sony LYT-700C и оптической стабилизацией OIS создаёт снимки в ультрачётком качестве даже в ночных условиях съёмки. Благодаря режиму съёмки FlashSnap, который объединяет сверхскоростную съёмку, обработку RAW-файлов искусственным интеллектом и автоматический выбор лучшего момента AutoSnap: камера сама делает снимок во время прыжка человека в высшей точке. Изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” с частотой обновления 144 Гц защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Закруглённые по краям стороны дисплея создают ощущение безрамочного контента, а стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos погружают в глубокое и сбалансированное звучание. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Green - купить по цене 22590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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