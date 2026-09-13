Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Green
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%20 290 руб. 31 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705591
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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
490
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Green
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Green
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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