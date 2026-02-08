Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White
Смартфон Tecno — это сочетание современных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для активных пользователей. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором, который обеспечивает быструю и плавную работу в любых приложениях. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает яркое и четкое изображение, делая просмотр видео и игр настоящим удовольствием. Для хранения ваших данных и приложений смартфон предоставляет 256 Гб встроенной памяти, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют многозадачность без задержек. Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволит вам пользоваться устройством весь день без необходимости частой подзарядки, а технология Li-Pol гарантирует долговечность и стабильность. Двойная SIM-карта предоставляет удобные возможности для управления деловыми и личными контактами. Корпус смартфона выполнен из легкого и прочного пластика. Вес устройства составляет всего 179 грамм, что делает его удобным для ежедневного использования. Благодаря наличию влагозащиты с классом защиты IP66, смартфон устойчив к проникновению пыли и влаги, позволяя вам оставаться на связи даже в неблагоприятных условиях. Кроме того, смартфон оснащен современным Bluetooth 5.2, обеспечивающим высокоскоростную и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Три основные камеры дают возможность создавать качественные фотографии и видеозаписи в любое время. Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев, что подчеркивает высокое качество и надежность продукции Tecno.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная цена скорость доставки телефон лучший спасибо продавцу вообще за саои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
смартфон отличный.шустрый. снимки хорошие. очень легкий смартфон, люди удивляются когда держат его в руке. сеть стабильна, заряд держит хорошо, звук выходит с обеих динамиков ( снизу и сверху). есть индикатор уведомлений на задней крышке, также светится при зарядке.
Достоинства:
Комментарий:
ребёнок доволен , а это главное!!! так что спасибо, , всё окей!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, работает. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, шустрый, стильный, очень удивила камера, снимки получаются четкими не размытыми
Достоинства:
Комментарий:
супер!!! шустрый телефон, стандартные настройки, в комплекте даже чехол есть, заряжается быстро, яркий, громкий, легкий, красивый! очень довольна покупкой! рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар быстро работает очень тонкий пришёл с защитным стеклом память должна быть 8гб пришла 16гб
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за свои деньги. Порадовал звук и качество фоток
Достоинства:
Комментарий:
хороший шустрый аппарат. яркий экран, камера норм, за свои деньги пойдет. памяти как внутренней так и оперативной вполне хватает на свои задачи!
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество отличное. Телефон удобен в руке, довольно шустрый, камера отличная. Покупала за 14.5 тысяч. Доставка 3 дня. В комплекте пленка (уже наклеена) и чехол. Экран четкий, яркий. Первое впечатление шикарное. Вся семья пользуется Tecno.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все отлично заказ пришел раньше все упаковано все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон соответствует заявленным характеристикам.Хороший экран, очень быстрый летает.Камера отлично передаёт яркость.
Достоинства:
Комментарий:
Супер телефон!! Много функций, четкие фото, отпечаток работает отлично!! Рекомендую!!!Еще и легкий и тонкий...
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, яркий, шустрый, камера нормальная, фильтры правда не очень, сглаживание кожи лица не Вау, видно что фильтр, на Самсунге у меня был А13, фильтр был получше. но зато функция создания видео понравилась)
Достоинства:
Комментарий:
Купила TECNO CAMON 40, не могу зайти в Google Play выдает ошибку. Просит обновление системы, выдает ошибку сети, подскажите пожалуйста почему? И как это решить?
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая модель телефона долго держит батарею, камера очень качественная. Быстрая доставка! рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер. Все телефоны только техно. Планка уже наклеена. Чехол прозрачный, на первое время сойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Покупал жене, она довольна! Работает норм, заряжается быстро,как и заявленно. Со старого телефона всё перенесла клонированием. Фото получаются отличные,в отличие от старого тесno. В общем 5 звёзд!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон для своей ценовой категории. В принципе достаточно шустрый, ребенку самое то.
Достоинства:
Комментарий:
от телефона в восторге,шустрый,красивый,фото отличного качества.Всё нравится,спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за свою цену. Товар приобретался для подарка маме. большой экран, позволяющий все видееть .
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хорошего качества.Брал на подарок дочери.Довольная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, с хорошими характеристиками. Пришёл вовремя. Упаковка достойная. Чехол прилагается. Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену вполне себе телефон. С быстрой зарядкой емкий аккумулятор, кучу штук с ИИ. Камера в темноте дает зерно, но впринципе вполне неплохая камера за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон понравился шустрый , удобный , симпатичный , лёгкий Камера тоже порадовала
Достоинства:
Комментарий:
недавно пользуюсь телефоном чуть больше недели, всё нравится яркий экран хорошая камера быстро и отклик не зависает рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстрее чем указывали ранее. Брал жене, ей очень понравилось как шустро он работает
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный! производительность, камера, функционал, класс! по сравнению с айфон 15 только здесь и батарея держит лучше! Дочка довольна!
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл целый, соответствует описанию. пользуюсь первый день, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Телефон прекрасен, фото получаются очень качественные, а функция AI-вырезания объектов очень полезна, советую
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление не плохое. интернет работает хорошо. лёгкий, удобный. красивый дизайн. динамик хороший. к покупке рекомендую. дополняю. зарядка очень-очень быстрая. всё работает хорошо. не тупит. посление 3 фото с этого телефона. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Ждала именно эту модель. Уже третий телефон Tecno в семье. Очень много интересных и новых функций по обработке фото, переводчику и помощнику. Если сравнивать с другими марками есть преимущества.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная цена скорость доставки телефон лучший спасибо продавцу вообще за саои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
смартфон отличный.шустрый. снимки хорошие. очень легкий смартфон, люди удивляются когда держат его в руке. сеть стабильна, заряд держит хорошо, звук выходит с обеих динамиков ( снизу и сверху). есть индикатор уведомлений на задней крышке, также светится при зарядке.
Достоинства:
Комментарий:
ребёнок доволен , а это главное!!! так что спасибо, , всё окей!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, работает. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, шустрый, стильный, очень удивила камера, снимки получаются четкими не размытыми
Достоинства:
Комментарий:
супер!!! шустрый телефон, стандартные настройки, в комплекте даже чехол есть, заряжается быстро, яркий, громкий, легкий, красивый! очень довольна покупкой! рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар быстро работает очень тонкий пришёл с защитным стеклом память должна быть 8гб пришла 16гб
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за свои деньги. Порадовал звук и качество фоток
Достоинства:
Комментарий:
хороший шустрый аппарат. яркий экран, камера норм, за свои деньги пойдет. памяти как внутренней так и оперативной вполне хватает на свои задачи!
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество отличное. Телефон удобен в руке, довольно шустрый, камера отличная. Покупала за 14.5 тысяч. Доставка 3 дня. В комплекте пленка (уже наклеена) и чехол. Экран четкий, яркий. Первое впечатление шикарное. Вся семья пользуется Tecno.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все отлично заказ пришел раньше все упаковано все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон соответствует заявленным характеристикам.Хороший экран, очень быстрый летает.Камера отлично передаёт яркость.
Достоинства:
Комментарий:
Супер телефон!! Много функций, четкие фото, отпечаток работает отлично!! Рекомендую!!!Еще и легкий и тонкий...
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, яркий, шустрый, камера нормальная, фильтры правда не очень, сглаживание кожи лица не Вау, видно что фильтр, на Самсунге у меня был А13, фильтр был получше. но зато функция создания видео понравилась)
Достоинства:
Комментарий:
Купила TECNO CAMON 40, не могу зайти в Google Play выдает ошибку. Просит обновление системы, выдает ошибку сети, подскажите пожалуйста почему? И как это решить?
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая модель телефона долго держит батарею, камера очень качественная. Быстрая доставка! рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер. Все телефоны только техно. Планка уже наклеена. Чехол прозрачный, на первое время сойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Покупал жене, она довольна! Работает норм, заряжается быстро,как и заявленно. Со старого телефона всё перенесла клонированием. Фото получаются отличные,в отличие от старого тесno. В общем 5 звёзд!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон для своей ценовой категории. В принципе достаточно шустрый, ребенку самое то.
Достоинства:
Комментарий:
от телефона в восторге,шустрый,красивый,фото отличного качества.Всё нравится,спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за свою цену. Товар приобретался для подарка маме. большой экран, позволяющий все видееть .
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хорошего качества.Брал на подарок дочери.Довольная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, с хорошими характеристиками. Пришёл вовремя. Упаковка достойная. Чехол прилагается. Ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену вполне себе телефон. С быстрой зарядкой емкий аккумулятор, кучу штук с ИИ. Камера в темноте дает зерно, но впринципе вполне неплохая камера за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон понравился шустрый , удобный , симпатичный , лёгкий Камера тоже порадовала
Достоинства:
Комментарий:
недавно пользуюсь телефоном чуть больше недели, всё нравится яркий экран хорошая камера быстро и отклик не зависает рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстрее чем указывали ранее. Брал жене, ей очень понравилось как шустро он работает
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный! производительность, камера, функционал, класс! по сравнению с айфон 15 только здесь и батарея держит лучше! Дочка довольна!
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл целый, соответствует описанию. пользуюсь первый день, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Телефон прекрасен, фото получаются очень качественные, а функция AI-вырезания объектов очень полезна, советую
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление не плохое. интернет работает хорошо. лёгкий, удобный. красивый дизайн. динамик хороший. к покупке рекомендую. дополняю. зарядка очень-очень быстрая. всё работает хорошо. не тупит. посление 3 фото с этого телефона. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Ждала именно эту модель. Уже третий телефон Tecno в семье. Очень много интересных и новых функций по обработке фото, переводчику и помощнику. Если сравнивать с другими марками есть преимущества.