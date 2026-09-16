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OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка

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OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 1
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 2
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 3
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 4
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 5
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 6
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 7
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 8
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 9
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 10
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850053152795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story., Masbaths Terrible Death, End Credits Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods / The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream / Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A Day!
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story., Masbaths Terrible Death, End Credits Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods / The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream / Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A Day!



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850053152795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story., Masbaths Terrible Death, End Credits Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods / The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream / Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A Day!
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story., Masbaths Terrible Death, End Credits Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods / The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream / Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A Day!


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850053152795) виниловая пластинка - купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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