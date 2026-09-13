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OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка

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OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка - фото 1
OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка - фото 2
OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Malum
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705520
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Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850053152115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Malum
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
From The Kingdom Of Our Father, The Truth Will Be Freed, Through The Mountain I’ll Be Guided Until I Do See, I Am Safe In The Arms Of My Master My King, On The Day I Will Follow, My Soul I Will Bring, From The Kingdom Of Our Father, Faithful And True, When The Dead Sing (Original Extended Version), He Burns With Us (Original Extended Version), Feed The Demon (Original Extended Version), Our Flock We Will Follow Devoted In You, On This Day, In His Arms, My Soul I Will Bring, For The King, He Rejo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: From The Kingdom Of Our Father, The Truth Will Be Freed, Through The Mountain I’ll Be Guided Until I Do See, I Am Safe In The Arms Of My Master My King, On The Day I Will Follow, My Soul I Will Bring, From The Kingdom Of Our Father, Faithful And True, When The Dead Sing (Original Extended Version), He Burns With Us (Original Extended Version), Feed The Demon (Original Extended Version), Our Flock We Will Follow Devoted In You, On This Day, In His Arms, My Soul I Will Bring, For The King, He Rejoices, When The Dead Sing, A Father, His Faithful, A Parent, A Child, Lambs Pure Flesh, Bled And Defiled, Carved Into Skin And Devoured To Bone, Call Him From The Depths And He Will Come Home, Rise, Rise, Inhuman Dark King, In Your Forgotten Tongue, We’ll Learn To Sing, To Live Immortal, Forever and True, My Spirit, My Body, I Give It To You, Infinum Malum, One Final Action



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Malum (Samuel Laflamme) (coloured) (0850053152115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850053152115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Malum
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
From The Kingdom Of Our Father, The Truth Will Be Freed, Through The Mountain I’ll Be Guided Until I Do See, I Am Safe In The Arms Of My Master My King, On The Day I Will Follow, My Soul I Will Bring, From The Kingdom Of Our Father, Faithful And True, When The Dead Sing (Original Extended Version), He Burns With Us (Original Extended Version), Feed The Demon (Original Extended Version), Our Flock We Will Follow Devoted In You, On This Day, In His Arms, My Soul I Will Bring, For The King, He Rejo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: From The Kingdom Of Our Father, The Truth Will Be Freed, Through The Mountain I’ll Be Guided Until I Do See, I Am Safe In The Arms Of My Master My King, On The Day I Will Follow, My Soul I Will Bring, From The Kingdom Of Our Father, Faithful And True, When The Dead Sing (Original Extended Version), He Burns With Us (Original Extended Version), Feed The Demon (Original Extended Version), Our Flock We Will Follow Devoted In You, On This Day, In His Arms, My Soul I Will Bring, For The King, He Rejoices, When The Dead Sing, A Father, His Faithful, A Parent, A Child, Lambs Pure Flesh, Bled And Defiled, Carved Into Skin And Devoured To Bone, Call Him From The Depths And He Will Come Home, Rise, Rise, Inhuman Dark King, In Your Forgotten Tongue, We’ll Learn To Sing, To Live Immortal, Forever and True, My Spirit, My Body, I Give It To You, Infinum Malum, One Final Action


Теги товара: Кинематограф
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