Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 705495
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0843563152430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0843563152430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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