Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 705403
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841605013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
сумка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитLorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBlack Sabbath - Black Sabbath (Analogue) (0081227814434) винилов...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитChicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBlack Sabbath - Master Of Reality - deluxe (0081227949112) винил...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841605013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cirith Ungol
Альбом (сингл)
Dark Parade
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
сумка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Velocity (S.E.P.), Relentless, Sailor On The Seas Of Fate, Sacrifice, Looking Glass Dark Parade, Distant Shadows, Down Below, Velocity (S.E.P.) (Demo), Relentless (Demo), Sailor On The Seas Of Fate (Demo), Sacrifice (Demo), Looking Glass (Demo), Dark Parade (Demo), Distant Shadows (Demo), Down Below (Demo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cirith Ungol - Dark Parade (coloured) (0039841605013) виниловая пластинка