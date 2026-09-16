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Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Fade
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861099413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Fade
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ohm, Is That Enough, Well You Better, Paddle Forward, Stupid Things Ill Be Around, Cornelia And Jane, Two Trains, The Point Of It, Before We Run Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, L
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ohm, Is That Enough, Well You Better, Paddle Forward, Stupid Things Ill Be Around, Cornelia And Jane, Two Trains, The Point Of It, Before We Run Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, Light Night TV, Curios, Pre Fight, The Fight, The Dress, Crazy Abbott, A Special Place, Punji Stakes, Gamby Promise

Отзывы о товаре Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861099413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Fade
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ohm, Is That Enough, Well You Better, Paddle Forward, Stupid Things Ill Be Around, Cornelia And Jane, Two Trains, The Point Of It, Before We Run Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, L
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ohm, Is That Enough, Well You Better, Paddle Forward, Stupid Things Ill Be Around, Cornelia And Jane, Two Trains, The Point Of It, Before We Run Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, Light Night TV, Curios, Pre Fight, The Fight, The Dress, Crazy Abbott, A Special Place, Punji Stakes, Gamby Promise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - Fade (0744861099413) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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