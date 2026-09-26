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Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка

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Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка - фото 1
Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка - фото 2
Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Frampton Comes Alive
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705212
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Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0075021650510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Frampton Comes Alive
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Introduction, Somethings Happening, Doobie Wah, Show Me The Way, Its A Plain Shame Your Side), Wind Of Change, Baby, I Love Your Way, I Wanna Go To The Sun, Penny For Your Thoughts, (Ill Give You) Money, Shine On, Jumping Jack Flash, Lines On My Face, You Feel Like We Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Peter Frampton / Frampton comes alive! (2 LP Deluxe Edition) - это возможность погрузиться в музыкальное волшебство в исполнении легендарного Питера Фрамптона. Альбом Frampton comes alive! представлен в двойном формате на виниловых пластинках. Он заряжен энергией живого выступления, которая передается через каждую музыкальную ноту. Вы сможете насладиться пленительным взаимодействием Фрамптона с публикой и проникнуться эмоциями его выступления. Купить виниловую пластинку Peter Frampton / Frampton comes alive! (2 LP Deluxe Edition) – значит добавить в свою коллекцию не только культовое музыкальное произведение, но и частичку истории рок-музыки.

Отзывы о товаре Peter Frampton - Frampton Comes Alive (0075021650510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0075021650510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Frampton Comes Alive
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Introduction, Somethings Happening, Doobie Wah, Show Me The Way, Its A Plain Shame Your Side), Wind Of Change, Baby, I Love Your Way, I Wanna Go To The Sun, Penny For Your Thoughts, (Ill Give You) Money, Shine On, Jumping Jack Flash, Lines On My Face, You Feel Like We Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Peter Frampton / Frampton comes alive! (2 LP Deluxe Edition) - это возможность погрузиться в музыкальное волшебство в исполнении легендарного Питера Фрамптона. Альбом Frampton comes alive! представлен в двойном формате на виниловых пластинках. Он заряжен энергией живого выступления, которая передается через каждую музыкальную ноту. Вы сможете насладиться пленительным взаимодействием Фрамптона с публикой и проникнуться эмоциями его выступления. Купить виниловую пластинку Peter Frampton / Frampton comes alive! (2 LP Deluxe Edition) – значит добавить в свою коллекцию не только культовое музыкальное произведение, но и частичку истории рок-музыки.
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