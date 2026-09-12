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Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка

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Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка - фото 1
Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка - фото 2
Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Йорш
Альбом (сингл)
18 Лет Punks Not Dead
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка - фото 1
  • Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка - фото 2
  • Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699153
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Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297805989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Йорш
Альбом (сингл)
18 Лет Punks Not Dead
Жанр
панк
Трек-лист
2007, Андерграунд, Половинки, Шрамы, За 50, Светлячки, Все панки попадают в рай, Про панка, Соловей, Журавли, Буревестник, Как у Кобейна, Дочь мента, Боже, Царя хорони
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка

Сборник лучшего, за 18 лет существования группы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Йорш - 18 Лет Punks Not Dead (Gold) (4610297805989) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297805989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Йорш
Альбом (сингл)
18 Лет Punks Not Dead
Жанр
панк
Трек-лист
2007, Андерграунд, Половинки, Шрамы, За 50, Светлячки, Все панки попадают в рай, Про панка, Соловей, Журавли, Буревестник, Как у Кобейна, Дочь мента, Боже, Царя хорони
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник лучшего, за 18 лет существования группы.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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