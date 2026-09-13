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Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green

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Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 1
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 2
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 3
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 4
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 5
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 6
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 7
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 8
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 9
Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 1
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 2
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 3
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 4
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 5
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 6
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 7
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 8
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 9
  • Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705093
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
75
Отношение сигнал/шум, дБ
82
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Время работы, ч
26
Габаритные размеры
73x202x73мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х9
Вес, г.
890

Описание товара Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green

Портативная акустика Huawei — это стильное и мощное устройство, предназначенное для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта колонка объединяет в себе современные технологии с высоким уровнем производительности. С поддержкой Bluetooth версии 5.2, она обеспечивает стабильное и быстрое подключение к устройствам, что позволяет наслаждаться музыкой без проводов. Колонка имеет компактные размеры и весит всего 0,7 кг, что делает её идеальной для путешествий и выездных мероприятий. Она способна работать до 26 часов без подзарядки благодаря емкому аккумулятору на 8800 мА·ч, что обеспечивает длительные музыкальные сессии. Huawei оснащена двумя полосами акустической системы, мощностью 30 Вт, а также мощным сабвуфером на 20 Вт, что позволяет создавать насыщенные и глубокие басы. Устройство выполнено в зеленом цвете и имеет корпус из прочного пластика, что делает её стильной и устойчивой к механическим повреждениям. Колонка работает от встроенного Li-Ion аккумулятора, поддерживает питание исключительно от аккумулятора и не имеет разъема для AUX или карт памяти, что подчеркивает её акцент на беспроводном использовании. Отсутствие дисплея делает её интерфейс интуитивно понятным и простым, минимизируя отвлекающие элементы и делая акцент на чистоте звука.

Отзывы о товаре Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
75
Отношение сигнал/шум, дБ
82
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Время работы, ч
26
Габаритные размеры
73x202x73мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Huawei — это стильное и мощное устройство, предназначенное для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта колонка объединяет в себе современные технологии с высоким уровнем производительности. С поддержкой Bluetooth версии 5.2, она обеспечивает стабильное и быстрое подключение к устройствам, что позволяет наслаждаться музыкой без проводов. Колонка имеет компактные размеры и весит всего 0,7 кг, что делает её идеальной для путешествий и выездных мероприятий. Она способна работать до 26 часов без подзарядки благодаря емкому аккумулятору на 8800 мА·ч, что обеспечивает длительные музыкальные сессии. Huawei оснащена двумя полосами акустической системы, мощностью 30 Вт, а также мощным сабвуфером на 20 Вт, что позволяет создавать насыщенные и глубокие басы. Устройство выполнено в зеленом цвете и имеет корпус из прочного пластика, что делает её стильной и устойчивой к механическим повреждениям. Колонка работает от встроенного Li-Ion аккумулятора, поддерживает питание исключительно от аккумулятора и не имеет разъема для AUX или карт памяти, что подчеркивает её акцент на беспроводном использовании. Отсутствие дисплея делает её интерфейс интуитивно понятным и простым, минимизируя отвлекающие элементы и делая акцент на чистоте звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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