Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green
Портативная акустика Huawei — это стильное и мощное устройство, предназначенное для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Эта колонка объединяет в себе современные технологии с высоким уровнем производительности. С поддержкой Bluetooth версии 5.2, она обеспечивает стабильное и быстрое подключение к устройствам, что позволяет наслаждаться музыкой без проводов. Колонка имеет компактные размеры и весит всего 0,7 кг, что делает её идеальной для путешествий и выездных мероприятий. Она способна работать до 26 часов без подзарядки благодаря емкому аккумулятору на 8800 мА·ч, что обеспечивает длительные музыкальные сессии. Huawei оснащена двумя полосами акустической системы, мощностью 30 Вт, а также мощным сабвуфером на 20 Вт, что позволяет создавать насыщенные и глубокие басы. Устройство выполнено в зеленом цвете и имеет корпус из прочного пластика, что делает её стильной и устойчивой к механическим повреждениям. Колонка работает от встроенного Li-Ion аккумулятора, поддерживает питание исключительно от аккумулятора и не имеет разъема для AUX или карт памяти, что подчеркивает её акцент на беспроводном использовании. Отсутствие дисплея делает её интерфейс интуитивно понятным и простым, минимизируя отвлекающие элементы и делая акцент на чистоте звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Сер...
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Gree...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Viol...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 160 руб.3040 руб. в СплитПортативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная колонка Huawei Sound Joy 2 (55020CXX) Green