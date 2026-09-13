Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704318
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Razer Kraken V4 (RZ04-05170100-R3M1) Black
Беспроводные наушники Razer Kraken V4 являются игровой гарнитурой, которая предназначена для общения онлайн с другими игроками во время прохождения уровней. 9-зонная RGB-подсветка чашек наушников придает игре динамичности. Гарнитура надежно фиксируется на голове благодаря регулируемому оголовью. Амбушюры имеют тканевое покрытие, поэтому в наушниках будет комфортно во время игры. Подключить наушники можно с помощью 1.8-м кабеля, по Bluetooth или радиоканалу. Радиус беспроводного подключения – до 10 м.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Беспроводные наушники Razer Kraken V4 являются игровой гарнитурой, которая предназначена для общения онлайн с другими игроками во время прохождения уровней. 9-зонная RGB-подсветка чашек наушников придает игре динамичности. Гарнитура надежно фиксируется на голове благодаря регулируемому оголовью. Амбушюры имеют тканевое покрытие, поэтому в наушниках будет комфортно во время игры. Подключить наушники можно с помощью 1.8-м кабеля, по Bluetooth или радиоканалу. Радиус беспроводного подключения – до 10 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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