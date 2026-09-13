Top.Mail.Ru
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 1
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 2
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 3
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 4
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 5
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 6
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 7
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 8
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 9
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 10
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 11
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 12
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 13
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 14
Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 1
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 2
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 3
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 4
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 5
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 6
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 7
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 8
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 9
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 10
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 11
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 12
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 13
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 14
  • Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704143
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Размеры в упаковке, см
45х33х19
Вес, кг.
4.6

Описание товара Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070

С вертикальным пылесосом вы захотите убираться буквально ежедневно. Такой прибор удобно держать в руках, и он мало весит. При этом функционирует он независимо от электросети. Главное – вовремя подзаряжать аккумулятор от розетки. Высокая маневренность пылесоса – один из его главных плюсов. Еще один большой плюс вертикального пылесоса заключается в том, что он занимает минимум места при хранении. Разместить его можно даже в узкой нише, кладовке или большом встроенном шкафу. Это делает прибор подходящим приобретением даже для маленькой квартиры.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Описание
С вертикальным пылесосом вы захотите убираться буквально ежедневно. Такой прибор удобно держать в руках, и он мало весит. При этом функционирует он независимо от электросети. Главное – вовремя подзаряжать аккумулятор от розетки. Высокая маневренность пылесоса – один из его главных плюсов. Еще один большой плюс вертикального пылесоса заключается в том, что он занимает минимум места при хранении. Разместить его можно даже в узкой нише, кладовке или большом встроенном шкафу. Это делает прибор подходящим приобретением даже для маленькой квартиры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной Rondell RDE-2070 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...