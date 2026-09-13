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Чайник электрический Vitek VT-1104 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Vitek VT-1104

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Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 1
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Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
0.215x0.18x0.246 м
  • Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-1104 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704135
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
0.215x0.18x0.246 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1104

Электрочайник VITEK мощностью 2200 Вт быстро нагревает воду для чая, кофе и других горячих напитков. Объём 1,5 л подходит для приготовления напитков сразу для нескольких человек, а белый корпус из металла и пластика выглядит аккуратно и легко вписывается в интерьер кухни. Закрытый нагревательный элемент упрощает уход за чайником. При весе 1,319 кг модель остаётся удобной для повседневного использования, а сетевой шнур длиной 0,7 м позволяет разместить её рядом с розеткой. Практичный вариант для дома или офиса.

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-1104




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
чайник
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
0.215x0.18x0.246 м
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник VITEK мощностью 2200 Вт быстро нагревает воду для чая, кофе и других горячих напитков. Объём 1,5 л подходит для приготовления напитков сразу для нескольких человек, а белый корпус из металла и пластика выглядит аккуратно и легко вписывается в интерьер кухни. Закрытый нагревательный элемент упрощает уход за чайником. При весе 1,319 кг модель остаётся удобной для повседневного использования, а сетевой шнур длиной 0,7 м позволяет разместить её рядом с розеткой. Практичный вариант для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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