Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
770
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
1.5
Насадки
для кеббе, для колбас, диск для фарша (3 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704065
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Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1458 стальной
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Мясорубка Rondell RDE-1458 — это идеальный помощник на вашей кухне, который поможет быстро и качественно переработать мясо. С её помощью вы сможете готовить разнообразные блюда, начиная от домашних колбас до вкусных кеббе.
? С производительностью 1.5 кг мяса в минуту, вы сможете легко справляться с большими объемами, что особенно удобно при приготовлении еды для семьи или гостей.
? Мясорубка оснащена реверсом, что позволяет избежать застревания мяса и обеспечивает бесперебойную работу устройства.
? Корпус из металла и пластика гарантирует долговечность и надежность, а три формовочных диска позволят вам выбрать нужную текстуру фарша для ваших кулинарных шедевров.
?? Обратите внимание, что максимальная мощность при блокировке вала составляет 770 Вт, что делает эту мясорубку мощным инструментом для любых кулинарных задач.
? С весом всего 4200 г и компактными размерами, Rondell RDE-1458 легко впишется в любую кухню и не займет много места.
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Мясорубка Rondell RDE-1458 — это идеальный помощник на вашей кухне, который поможет быстро и качественно переработать мясо. С её помощью вы сможете готовить разнообразные блюда, начиная от домашних колбас до вкусных кеббе.
? С производительностью 1.5 кг мяса в минуту, вы сможете легко справляться с большими объемами, что особенно удобно при приготовлении еды для семьи или гостей.
? Мясорубка оснащена реверсом, что позволяет избежать застревания мяса и обеспечивает бесперебойную работу устройства.
? Корпус из металла и пластика гарантирует долговечность и надежность, а три формовочных диска позволят вам выбрать нужную текстуру фарша для ваших кулинарных шедевров.
?? Обратите внимание, что максимальная мощность при блокировке вала составляет 770 Вт, что делает эту мясорубку мощным инструментом для любых кулинарных задач.
? С весом всего 4200 г и компактными размерами, Rondell RDE-1458 легко впишется в любую кухню и не займет много места.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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