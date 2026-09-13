Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый
Современный кухонный прибор — гриль-пресс RDE-1700 — позволит вам легко готовить стейки, горячие сэндвичи, а также жарить курицу, рыбу, бекон, сосиски и овощи. Максимальная мощность устройства — 2000 Вт. Гриль-пресс оснащен удобным LED-дисплеем, на котором можно выбрать одну из десяти автоматических программ приготовления различных продуктов, в том числе установить желаемую степень прожарки стейка («с кровью», «средняя», «почти полная», «полная»). Температура регулируется в пределах от 80 до 230°С. Самые продвинутые кулинары по достоинству оценят опцию раздельной регулировки нагрева и времени приготовления для нижней и верхней пластины, а также наличие термощупа, который позволит дополнительно контролировать степень готовности стейка. Жарить продукты можно как в закрытом гриле, так и в открытом: верхняя часть способна отклоняться на 180° (ее высота регулируется механически). Двухсторонние пластины имеют надежное антипригарное покрытие, которое обеспечит продуктам в процессе обжаривания красивую ровную корочку. Для максимального комфорта в использовании гриль-пресс оснащен съемным поддоном для жира. Особого ухода прибор не требует: его съемные пластины можно доверить посудомоечной машине. Купите гриль-пресс RDE-1700, который позволит вам почувствовать себя именитым шеф-поваром!
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
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