Top.Mail.Ru
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 1
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 2
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 3
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 4
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 5
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 6
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 7
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 8
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 9
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 10
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 11
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 12
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 13
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 14
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 15
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 16
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 17
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 18
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 19
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 20
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 21
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 22
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 23
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 24
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 25
Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 1
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 2
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 3
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 4
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 5
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 6
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 7
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 8
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 9
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 10
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 11
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 12
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 13
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 14
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 15
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 16
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 17
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 18
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 19
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 20
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 21
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 22
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 23
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 24
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 25
  • Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704019
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
термощупинструмент для очистки
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1
Функции и особенности
раздельные настройки верхней и нижней панелей
Индикаторы
включения
Размеры в упаковке, см
44х39х24
Вес, кг.
7.6

Описание товара Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый

Современный кухонный прибор — гриль-пресс RDE-1700 — позволит вам легко готовить стейки, горячие сэндвичи, а также жарить курицу, рыбу, бекон, сосиски и овощи. Максимальная мощность устройства — 2000 Вт. Гриль-пресс оснащен удобным LED-дисплеем, на котором можно выбрать одну из десяти автоматических программ приготовления различных продуктов, в том числе установить желаемую степень прожарки стейка («с кровью», «средняя», «почти полная», «полная»). Температура регулируется в пределах от 80 до 230°С. Самые продвинутые кулинары по достоинству оценят опцию раздельной регулировки нагрева и времени приготовления для нижней и верхней пластины, а также наличие термощупа, который позволит дополнительно контролировать степень готовности стейка. Жарить продукты можно как в закрытом гриле, так и в открытом: верхняя часть способна отклоняться на 180° (ее высота регулируется механически). Двухсторонние пластины имеют надежное антипригарное покрытие, которое обеспечит продуктам в процессе обжаривания красивую ровную корочку. Для максимального комфорта в использовании гриль-пресс оснащен съемным поддоном для жира. Особого ухода прибор не требует: его съемные пластины можно доверить посудомоечной машине. Купите гриль-пресс RDE-1700, который позволит вам почувствовать себя именитым шеф-поваром!

Отзывы о товаре Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
термощупинструмент для очистки
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1
Функции и особенности
раздельные настройки верхней и нижней панелей
Индикаторы
включения
Описание
Современный кухонный прибор — гриль-пресс RDE-1700 — позволит вам легко готовить стейки, горячие сэндвичи, а также жарить курицу, рыбу, бекон, сосиски и овощи. Максимальная мощность устройства — 2000 Вт. Гриль-пресс оснащен удобным LED-дисплеем, на котором можно выбрать одну из десяти автоматических программ приготовления различных продуктов, в том числе установить желаемую степень прожарки стейка («с кровью», «средняя», «почти полная», «полная»). Температура регулируется в пределах от 80 до 230°С. Самые продвинутые кулинары по достоинству оценят опцию раздельной регулировки нагрева и времени приготовления для нижней и верхней пластины, а также наличие термощупа, который позволит дополнительно контролировать степень готовности стейка. Жарить продукты можно как в закрытом гриле, так и в открытом: верхняя часть способна отклоняться на 180° (ее высота регулируется механически). Двухсторонние пластины имеют надежное антипригарное покрытие, которое обеспечит продуктам в процессе обжаривания красивую ровную корочку. Для максимального комфорта в использовании гриль-пресс оснащен съемным поддоном для жира. Особого ухода прибор не требует: его съемные пластины можно доверить посудомоечной машине. Купите гриль-пресс RDE-1700, который позволит вам почувствовать себя именитым шеф-поваром!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль Rondell RDE-1700 2000Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...