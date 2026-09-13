Соковыжималка VITEK VT-1601
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
250
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
250
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Количество скоростей
2
Длина шнура
0.345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х23
Вес, кг.
4.5
Описание товара Соковыжималка VITEK VT-1601
Мощность 250 Вт; количество скоростей 2; выброс мякоти автоматический; материал корпуса пластик; прямая подача сока; импульсный режим; система блокировки.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
250
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Количество скоростей
2
Длина шнура
0.345
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Страна производитель
Китай
Мощность 250 Вт; количество скоростей 2; выброс мякоти автоматический; материал корпуса пластик; прямая подача сока; импульсный режим; система блокировки.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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