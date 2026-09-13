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Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная

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Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 1
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 2
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 3
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 4
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 5
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 6
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 7
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 8
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 9
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 10
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 11
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 12
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 13
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 14
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 15
Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 1
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 2
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 3
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 4
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 5
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 6
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 7
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 8
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 9
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 10
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 11
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 12
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 13
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 14
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 15
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703855
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х6
Вес, кг.
2

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная

Плита индукционная Hyundai HYC-0106 – компактная и функциональная модель, которая отличается экономичным расходом электроэнергии. Рекомендуется устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию температур. На нижней части предусмотрены прорезиненные ножки, которые исключают скольжение и обеспечивают устойчивость. Поверхность выполнена из стеклокерамики, за ней легко ухаживать, используя мягкие материалы. В центре сделана разметка для установки посуды. Она должна иметь магнитные свойства, иначе нагревания продуктов не произойдет. Функция защиты от детей позволит соблюдать безопасность в процессе эксплуатации. Управление простое и вполне понятное. Сенсорные кнопки сопровождаются графическими изображениями. Режимов достаточно для выполнения любых задач. Плиту необходимо эксплуатировать в помещении с нормальным уровнем влажности. Подойдет для использования на даче.

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Плита индукционная Hyundai HYC-0106 – компактная и функциональная модель, которая отличается экономичным расходом электроэнергии. Рекомендуется устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию температур. На нижней части предусмотрены прорезиненные ножки, которые исключают скольжение и обеспечивают устойчивость. Поверхность выполнена из стеклокерамики, за ней легко ухаживать, используя мягкие материалы. В центре сделана разметка для установки посуды. Она должна иметь магнитные свойства, иначе нагревания продуктов не произойдет. Функция защиты от детей позволит соблюдать безопасность в процессе эксплуатации. Управление простое и вполне понятное. Сенсорные кнопки сопровождаются графическими изображениями. Режимов достаточно для выполнения любых задач. Плиту необходимо эксплуатировать в помещении с нормальным уровнем влажности. Подойдет для использования на даче.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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