Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1400
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703855
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Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0106 черная
Плита индукционная Hyundai HYC-0106 – компактная и функциональная модель, которая отличается экономичным расходом электроэнергии. Рекомендуется устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию температур. На нижней части предусмотрены прорезиненные ножки, которые исключают скольжение и обеспечивают устойчивость. Поверхность выполнена из стеклокерамики, за ней легко ухаживать, используя мягкие материалы. В центре сделана разметка для установки посуды. Она должна иметь магнитные свойства, иначе нагревания продуктов не произойдет. Функция защиты от детей позволит соблюдать безопасность в процессе эксплуатации. Управление простое и вполне понятное. Сенсорные кнопки сопровождаются графическими изображениями. Режимов достаточно для выполнения любых задач. Плиту необходимо эксплуатировать в помещении с нормальным уровнем влажности. Подойдет для использования на даче.
Плита индукционная Hyundai HYC-0106 – компактная и функциональная модель, которая отличается экономичным расходом электроэнергии. Рекомендуется устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию температур. На нижней части предусмотрены прорезиненные ножки, которые исключают скольжение и обеспечивают устойчивость. Поверхность выполнена из стеклокерамики, за ней легко ухаживать, используя мягкие материалы. В центре сделана разметка для установки посуды. Она должна иметь магнитные свойства, иначе нагревания продуктов не произойдет. Функция защиты от детей позволит соблюдать безопасность в процессе эксплуатации. Управление простое и вполне понятное. Сенсорные кнопки сопровождаются графическими изображениями. Режимов достаточно для выполнения любых задач. Плиту необходимо эксплуатировать в помещении с нормальным уровнем влажности. Подойдет для использования на даче.
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