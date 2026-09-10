Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2900
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
2
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414923
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2900
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
2
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
механический
Размеры в упаковке, см
65х23х19
Вес, кг.
4.65
Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный
Настольная плита Hyundai HYC-0103 — отличный выбор и будет достойной покупкой. Тип плиты: настольная. Тип варочной панели: электрическая. Цвет плиты: черный/серебристый. Материал поверхности: стеклокерамика. Число индукционных конфорок: 2.
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Теги товара: стеклокерамические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2900
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
2
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
механический
Настольная плита Hyundai HYC-0103 — отличный выбор и будет достойной покупкой. Тип плиты: настольная. Тип варочной панели: электрическая. Цвет плиты: черный/серебристый. Материал поверхности: стеклокерамика. Число индукционных конфорок: 2.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
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