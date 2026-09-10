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Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный

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Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 1
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 2
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 3
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 4
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 5
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 6
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 7
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 8
Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2900
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
2
Управление
механический
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 1
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 2
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 3
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 4
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 5
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 6
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 7
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 8
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414923
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2900
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
2
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
механический
Размеры в упаковке, см
65х23х19
Вес, кг.
4.65

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный

Настольная плита Hyundai HYC-0103 — отличный выбор и будет достойной покупкой. Тип плиты: настольная. Тип варочной панели: электрическая. Цвет плиты: черный/серебристый. Материал поверхности: стеклокерамика. Число индукционных конфорок: 2.



Теги товара: стеклокерамические

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0103 серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2900
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
2
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
механический
Описание
Настольная плита Hyundai HYC-0103 — отличный выбор и будет достойной покупкой. Тип плиты: настольная. Тип варочной панели: электрическая. Цвет плиты: черный/серебристый. Материал поверхности: стеклокерамика. Число индукционных конфорок: 2.


Теги товара: стеклокерамические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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