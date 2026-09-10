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Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный

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Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 6
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 7
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 8
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 9
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 10
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 12
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 13
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 14
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 15
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 16
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 17
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 18
Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 19
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 21
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
механический
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  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 7
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 8
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 9
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 10
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 11
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 12
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 13
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 14
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 15
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 16
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 17
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 18
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 19
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 20
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 21
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 22
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 23
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 24
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 25
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 26
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 27
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 28
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 29
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414922
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный

Электрическая плита Hyundai HYC-0102 оснащена индукционной конфоркой, мощность которой составляет 2 кВт. Качественное стеклокерамическое покрытие способно выдержать значительный вес посуды с пищей. Прочный материал очищается от загрязнений специальным скребком или мягкой салфеткой, смоченной в растворе с содержанием неабразивных моющих средств. На фронтальной панели расположены кнопки активации и меню, три светодиодных индикатора, регулятор поворотного типа для изменения мощности и выбора времени до окончания приготовления блюд.На цифровом дисплее отображается необходимая рабочая информация. При снятии кастрюль и сковород с конфорки выполняется автоматическое отключение устройства, благодаря чему обеспечивается безопасная эксплуатация. На задней и нижней частях корпуса расположены прорези и вентилятор для охлаждения внутренних элементов. Крепкие ножки отвечают за устойчивое положение модели на горизонтальной поверхности. За счет компактного размера электрическая плита Hyundai HYC-0102 оптимальна для использования в условиях ограниченного пространства.

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Управление
механический
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая плита Hyundai HYC-0102 оснащена индукционной конфоркой, мощность которой составляет 2 кВт. Качественное стеклокерамическое покрытие способно выдержать значительный вес посуды с пищей. Прочный материал очищается от загрязнений специальным скребком или мягкой салфеткой, смоченной в растворе с содержанием неабразивных моющих средств. На фронтальной панели расположены кнопки активации и меню, три светодиодных индикатора, регулятор поворотного типа для изменения мощности и выбора времени до окончания приготовления блюд.На цифровом дисплее отображается необходимая рабочая информация. При снятии кастрюль и сковород с конфорки выполняется автоматическое отключение устройства, благодаря чему обеспечивается безопасная эксплуатация. На задней и нижней частях корпуса расположены прорези и вентилятор для охлаждения внутренних элементов. Крепкие ножки отвечают за устойчивое положение модели на горизонтальной поверхности. За счет компактного размера электрическая плита Hyundai HYC-0102 оптимальна для использования в условиях ограниченного пространства.
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Доставка
Отзывы


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