Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414926
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х26х23
Вес, кг.
2.45
Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный
Hyundai HYC-0107 - компактная 2-конфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа. При мощности 3500 Вт блюда будут готовиться быстро и не заставят вас долго ждать. Для удобства в управлении плита Hyundai HYC-0107 оборудована панелью с сенсорными кнопками и дисплеем. Стеклокерамическая варочная панель легко очищается от загрязнений по завершению приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, одноконфорочные, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Hyundai HYC-0107 - компактная 2-конфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа. При мощности 3500 Вт блюда будут готовиться быстро и не заставят вас долго ждать. Для удобства в управлении плита Hyundai HYC-0107 оборудована панелью с сенсорными кнопками и дисплеем. Стеклокерамическая варочная панель легко очищается от загрязнений по завершению приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, одноконфорочные, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, одноконфорочные, 2 квт, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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