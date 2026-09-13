Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная
Настольная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0121 – отличный выбор для дачи, кухни небольшой площади. Имеет одну конфорку диаметром 200 мм. При мощности 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и приготовление пищи на варочной стеклокерамической поверхности в посуде из любого материала. Работает в 7 режимах температуры и имеет 7 программ приготовления блюд. Управление – электронное, простое и понятное. Снабжена световым индикатором включения, электронным таймером, ярким дисплеем. Плита безопасна в использовании. Предусмотрена надежная защита от скачков напряжения в сети. Прорезиненные ножки прочно удерживают ее на любой поверхности, предупреждают скольжение. Сетевой шнур длиной 1.2 м позволяет установить электроприбор на удалении от розетки.
Настольная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0121 – отличный выбор для дачи, кухни небольшой площади. Имеет одну конфорку диаметром 200 мм. При мощности 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и приготовление пищи на варочной стеклокерамической поверхности в посуде из любого материала. Работает в 7 режимах температуры и имеет 7 программ приготовления блюд. Управление – электронное, простое и понятное. Снабжена световым индикатором включения, электронным таймером, ярким дисплеем. Плита безопасна в использовании. Предусмотрена надежная защита от скачков напряжения в сети. Прорезиненные ножки прочно удерживают ее на любой поверхности, предупреждают скольжение. Сетевой шнур длиной 1.2 м позволяет установить электроприбор на удалении от розетки.
Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная