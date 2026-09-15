Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный
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Характеристики
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 664552
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х9
Вес, кг.
2.14
Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный
Плита компактная электрическая BQ HP104B оборудована сенсорной панелью управления. Она открывает доступ к 8 режимам работы и остальному функционалу. Рассчитанный на 3 ч таймер выключает прибор в обозначенный временной отрезок. Дисплей уведомляет о выбранных параметрах. Плита компактная электрическая BQ HP104B с одной конфоркой обладает индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к выполнению непосредственных обязанностей. Рабочая поверхность выполнена из стеклокерамики. Материал не впитывает загрязнения и легко очищается от пятен. Подключив 1.2-метровый шнур к сети, хозяйки могут начать использование ассистентки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, одноконфорочные, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Плита компактная электрическая BQ HP104B оборудована сенсорной панелью управления. Она открывает доступ к 8 режимам работы и остальному функционалу. Рассчитанный на 3 ч таймер выключает прибор в обозначенный временной отрезок. Дисплей уведомляет о выбранных параметрах. Плита компактная электрическая BQ HP104B с одной конфоркой обладает индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к выполнению непосредственных обязанностей. Рабочая поверхность выполнена из стеклокерамики. Материал не впитывает загрязнения и легко очищается от пятен. Подключив 1.2-метровый шнур к сети, хозяйки могут начать использование ассистентки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, одноконфорочные, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, одноконфорочные, без духовки
Теги товара: сенсорные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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