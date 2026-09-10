Плитка индукционная Hyundai HYC-0101 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1.4 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Управление
кнопочные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитка индукционная
Основной цвет
черный
Прочее
защитное отключение
Страна производства
Республика Корея
Мощность
1.4 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
кнопочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х8
Вес, кг.
2.06
Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0101 черный
Электрическая плитка Hyundai HYC-0101 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева.
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Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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Бренд
Тип товара
Плитка индукционная
Основной цвет
черный
Прочее
защитное отключение
Страна производства
Республика Корея
Мощность
1.4 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Длина сетевого шнура
1.2
Развернуть
Управление
кнопочные
Страна производитель
Китай
Электрическая плитка Hyundai HYC-0101 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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