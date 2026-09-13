Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Hyundai H-HDI0770 1800Вт шампань/шампань
Фен Hyundai H-HDI0770 отличается оригинальным внешним видом, изяществом и утонченностью. Бытовая техника проста в использовании, удобно держится в руке. Устройство отличается компактным дизайном, здесь предусмотрен механический переключатель скоростей. Каждая хозяйка по достоинству оценит высокое качество сборки. Бытовая техника способна подавать к вашим локонам как горячий, так и холодный воздух. В комплекте предусмотрена одна насадка. Опционально есть турборежим, который позволяет существенно увеличить поток создаваемого воздуха. Мощность бытовой техники составляет порядка 1800 Ватт, устройство способно дополнительно ионизировать воздух во время работы.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
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