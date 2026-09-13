Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
звуковой сигнал, 6 режимов
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер, разморозка
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х27
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый

Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
звуковой сигнал, 6 режимов
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер, разморозка
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2053 20л. 700Вт белая/серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...