Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1400
Цвет
бежевый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
293x260x187
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703652
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G7700
Электрический чайник Hyundai HYK-G7700 – устройство, которое станет не только надежным помощником на Вашей кухне, но и ее элегантным украшением. Мощность в 1400 Вт обеспечивает быстрый, но при этом тихий и энергоэффективный нагрев воды, а большой объем в 2.5 литра позволяет приготовить достаточно напитков для большой семьи или гостей.
Hyundai HYK-G7700 оснащен интуитивно понятным дисплеем и предлагает 14 температурных режимов с шагом в 5 градусов (от 40 до 100 °С), что позволяет точно подобрать нужную температуру для каждого напитка. Удобство и безопасность использования этого устройства достигаются благодаря нескольким продуманным функциям.
Таймер работы позволяет установить необходимое время включения и выключения. Имеется возможность задать нужную температуру и поддерживать ее в течение длительного времени. Предусмотрена блокировка от детей, предотвращающая случайное включение или разлитие жидкости. Чайник не включается, если в него не залито хотя бы минимальное количество воды.
Дисплей с индикацией текущих настроек позволяет контролировать все параметры работы устройства. Розлив осуществляется нажатием кнопки, что делает использование прибора еще более комфортным.
Электрический чайник Hyundai HYK-G7700 – устройство, которое станет не только надежным помощником на Вашей кухне, но и ее элегантным украшением. Мощность в 1400 Вт обеспечивает быстрый, но при этом тихий и энергоэффективный нагрев воды, а большой объем в 2.5 литра позволяет приготовить достаточно напитков для большой семьи или гостей.
Hyundai HYK-G7700 оснащен интуитивно понятным дисплеем и предлагает 14 температурных режимов с шагом в 5 градусов (от 40 до 100 °С), что позволяет точно подобрать нужную температуру для каждого напитка. Удобство и безопасность использования этого устройства достигаются благодаря нескольким продуманным функциям.
Таймер работы позволяет установить необходимое время включения и выключения. Имеется возможность задать нужную температуру и поддерживать ее в течение длительного времени. Предусмотрена блокировка от детей, предотвращающая случайное включение или разлитие жидкости. Чайник не включается, если в него не залито хотя бы минимальное количество воды.
Дисплей с индикацией текущих настроек позволяет контролировать все параметры работы устройства. Розлив осуществляется нажатием кнопки, что делает использование прибора еще более комфортным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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