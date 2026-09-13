Фен Vitek VT-1327 2200Вт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703599
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный, фиолетовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
ионизация, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х10
Вес, г.
800
Описание товара Фен Vitek VT-1327 2200Вт
Фен-расческа мощностью 600 Вт; количество температурных режимов 3; количество скоростей 1; количество насадок 2; функции: холодный обдув; дополнительно: кнопка снятия насадок, вращающийся шнур.
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Бренд
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный, фиолетовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
ионизация, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Фен-расческа мощностью 600 Вт; количество температурных режимов 3; количество скоростей 1; количество насадок 2; функции: холодный обдув; дополнительно: кнопка снятия насадок, вращающийся шнур.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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