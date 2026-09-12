Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702240
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
защита от перегрева, ионизация, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х10
Вес, г.
729
Описание товара Фен Starwind SHP8110 2000Вт шампань
Электрический фен Starwind SHP8110 – прибор, который обеспечит быструю и тщательную сушку локонов. Устройством достаточно удобно пользоваться, а мощности 2000 Ватт вполне хватит для эксплуатации в домашних условиях. Одна из главных отличительных особенностей электрического фена состоит в том, что корпус выполнен в цвете «шампань». Также предусмотрена регулировка скорости (2 режима) и температуры (3 режима), есть возможность ионизации и подачи холодного воздуха.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
защита от перегрева, ионизация, холодный воздух
Страна производитель
Китай
Электрический фен Starwind SHP8110 – прибор, который обеспечит быструю и тщательную сушку локонов. Устройством достаточно удобно пользоваться, а мощности 2000 Ватт вполне хватит для эксплуатации в домашних условиях. Одна из главных отличительных особенностей электрического фена состоит в том, что корпус выполнен в цвете «шампань». Также предусмотрена регулировка скорости (2 режима) и температуры (3 режима), есть возможность ионизации и подачи холодного воздуха.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы, с насадками для укладки волос
Теги товара: с регулировкой температуры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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