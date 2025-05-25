Фен Xiaomi Compact Hair Dryer H101 (BHR7475EU) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
документация, насадка-концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х8
Вес, г.
580
Описание товара Фен Xiaomi Compact Hair Dryer H101 (BHR7475EU) White
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101 имеет 2 температурных режима и 2 скорости для настройки интенсивности воздушного потока. Функция обдува холодным воздухом сохраняет объем у корней и фиксирует укладку. Генератор ионов насыщает воздушный поток отрицательно заряженными частицами, которые устраняют статическое электричество и разглаживают непослушные пряди. Складная ручка повышает компактность при хранении и транспортировке фена Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101. Для удобства прибор оснащен петелькой и сетевым кабелем длиной 1.7 м.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
документация, насадка-концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока
Страна производитель
Китай
Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101 имеет 2 температурных режима и 2 скорости для настройки интенсивности воздушного потока. Функция обдува холодным воздухом сохраняет объем у корней и фиксирует укладку. Генератор ионов насыщает воздушный поток отрицательно заряженными частицами, которые устраняют статическое электричество и разглаживают непослушные пряди. Складная ручка повышает компактность при хранении и транспортировке фена Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H101. Для удобства прибор оснащен петелькой и сетевым кабелем длиной 1.7 м.
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, быстро сушит, очень приятный на ощупь и внешне
Достоинства:
Комментарий:
Радуют все товары сяоми, и этот фен не стал исключением! крутой дизайн, лёгкий, нет ощущения дешёвого пластика, нет вонючего запаха, вилка на шнуре на нашу розетку (не китайский тип) Складывается и занимает мало места. Если работает на полную мощность, то шумноват, но зато сушит волосы хорошо. В общем, я довольна, рекомендую к покупке. Единственное, для кого-то может быть недостатком следующие: мне цвет был не принципиален, но заказывала розовый, пришел белый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, жене понравился
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный. Но, советую для упаковку. Пришел товар и упаковка с легкой вмятиной. При доставке никто не жалеет товар, это понятно, поэтому нужна дополнительная упаковка. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дорожный фен. Супруге понравился, откатали одну поездку. Ручка складная, вес небольшой, провод комфортной длинны. Фен пришел в запечатаной заводской упаковке, вилка досталась европейская без всяких переходников. На момент покупки у этого продавца была самая хорошая цена, с бонусами от магазина обошелся в 1400руб.
Достоинства:
Комментарий:
Супер что ручка складывается ! Жене задарил на 14 февраля ! Поток воздуха очень приемлемый
Фен Xiaomi Compact Hair Dryer H101 (BHR7475EU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Xiaomi Compact Hair Dryer H101 (BHR7475EU) White
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, быстро сушит, очень приятный на ощупь и внешне
Достоинства:
Комментарий:
Радуют все товары сяоми, и этот фен не стал исключением! крутой дизайн, лёгкий, нет ощущения дешёвого пластика, нет вонючего запаха, вилка на шнуре на нашу розетку (не китайский тип) Складывается и занимает мало места. Если работает на полную мощность, то шумноват, но зато сушит волосы хорошо. В общем, я довольна, рекомендую к покупке. Единственное, для кого-то может быть недостатком следующие: мне цвет был не принципиален, но заказывала розовый, пришел белый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, жене понравился
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный. Но, советую для упаковку. Пришел товар и упаковка с легкой вмятиной. При доставке никто не жалеет товар, это понятно, поэтому нужна дополнительная упаковка. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дорожный фен. Супруге понравился, откатали одну поездку. Ручка складная, вес небольшой, провод комфортной длинны. Фен пришел в запечатаной заводской упаковке, вилка досталась европейская без всяких переходников. На момент покупки у этого продавца была самая хорошая цена, с бонусами от магазина обошелся в 1400руб.
Достоинства:
Комментарий:
Супер что ручка складывается ! Жене задарил на 14 февраля ! Поток воздуха очень приемлемый