Top.Mail.Ru
Фен Vitek VT-8222 2200Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Vitek VT-8222 2200Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 1
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 2
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 3
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 4
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 5
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 6
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 7
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 8
Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, серебристый
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 1
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 2
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 3
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 4
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 5
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 6
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 7
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 8
  • Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703546
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный, серебристый
Комплектация
фен, инструкция, документация, насадка-концентратор, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
турмалиновая ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен Vitek VT-8222 2200Вт

Фен Vitek VT-8222 оптимально подходит для сушки волос, создания укладки, выпрямления вьющихся локонов и подкручивания прямых. На прочном корпусе, изготовленном из качественных материалов, предусмотрена петелька для подвешивания модели на крючок. Потребляемая мощность устройства составляет 2200 Вт, чего достаточно для эффективной работы мотора, который создает воздушный поток с высокой скоростью. Пользователь может выбрать один из трех имеющихся температурных режимов свой, максимально подходящий.Фен Vitek VT-8222 активируется с помощью кнопок. Поскольку регулятор расположен спереди на корпусе, настраивать параметры можно прямо в процессе сушки. Посредством насадки-концентратора струя воздуха поступает направленно. За счет турмалинового покрытия при нагревании выделяются отрицательно заряженные ионы. Это способствует поддержанию естественного блеска волос, делает локоны гладкими. На завершающем этапе укладки рекомендуется воспользоваться «Холодным обдувом» для надежной фиксации.

Отзывы о товаре Фен Vitek VT-8222 2200Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
черный, серебристый
Комплектация
фен, инструкция, документация, насадка-концентратор, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Функции
турмалиновая ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Vitek VT-8222 оптимально подходит для сушки волос, создания укладки, выпрямления вьющихся локонов и подкручивания прямых. На прочном корпусе, изготовленном из качественных материалов, предусмотрена петелька для подвешивания модели на крючок. Потребляемая мощность устройства составляет 2200 Вт, чего достаточно для эффективной работы мотора, который создает воздушный поток с высокой скоростью. Пользователь может выбрать один из трех имеющихся температурных режимов свой, максимально подходящий.Фен Vitek VT-8222 активируется с помощью кнопок. Поскольку регулятор расположен спереди на корпусе, настраивать параметры можно прямо в процессе сушки. Посредством насадки-концентратора струя воздуха поступает направленно. За счет турмалинового покрытия при нагревании выделяются отрицательно заряженные ионы. Это способствует поддержанию естественного блеска волос, делает локоны гладкими. На завершающем этапе укладки рекомендуется воспользоваться «Холодным обдувом» для надежной фиксации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Vitek VT-8222 2200Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...