Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный
Кофемашина Hyundai HAM-4400 — это стильное и интеллектуальное решение для ценителей насыщенного свежесмолотого кофе, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Автоматическая модель работает исключительно с цельными зёрнами, обеспечивая максимальную ароматичность и насыщенный вкус каждого напитка благодаря встроенной кофемолке, которая измельчает кофе непосредственно перед завариванием. Компактные габариты — всего 31,7 см в высоту, 19 см в ширину и 39,5 см в глубину — позволяют разместить устройство даже на небольшой кухонной поверхности, не нарушая гармонии интерьера. Управление осуществляется с помощью современного дисплея с сенсорными переключателями, что делает взаимодействие с техникой интуитивно понятным, быстрым и приятным. Отсутствие механических кнопок не только придаёт прибору лаконичный внешний вид, но и упрощает уход за ним. Благодаря автоматизации всех этапов приготовления — от помола до экстракции — пользователь может получить идеальный эспрессо, американо или другой любимый напиток буквально одним касанием. Машина поддерживает точную настройку крепости, температуры и объёма порции, адаптируясь к индивидуальным предпочтениям. Несмотря на компактность, модель демонстрирует высокую производительность и надёжность, характерные для продукции бренда. Её можно использовать как дома, так и в офисе, где важны скорость, качество и эстетика подачи. Продуманная система очистки и индикация необходимости обслуживания способствуют длительному сроку службы без потери эффективности. Эта кофемашина — не просто бытовая техника, а персональный бариста, готовый порадовать вас ароматом свежесваренного кофе в любое время суток.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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