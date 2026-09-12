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Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный

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Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 1
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 2
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 3
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 4
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 5
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 6
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 7
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 8
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 9
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 10
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 11
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 12
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 13
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 14
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 15
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 16
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 17
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 18
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 19
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 20
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 21
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 22
Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 1
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 2
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 3
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 4
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 5
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 6
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 7
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 8
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 9
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 10
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 11
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 12
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 13
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 14
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 15
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 16
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 17
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 18
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 19
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 20
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 21
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 22
  • Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703421
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х27
Вес, кг.
10.5

Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный

Кофемашина Hyundai HAM-4400 — это стильное и интеллектуальное решение для ценителей насыщенного свежесмолотого кофе, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Автоматическая модель работает исключительно с цельными зёрнами, обеспечивая максимальную ароматичность и насыщенный вкус каждого напитка благодаря встроенной кофемолке, которая измельчает кофе непосредственно перед завариванием. Компактные габариты — всего 31,7 см в высоту, 19 см в ширину и 39,5 см в глубину — позволяют разместить устройство даже на небольшой кухонной поверхности, не нарушая гармонии интерьера. Управление осуществляется с помощью современного дисплея с сенсорными переключателями, что делает взаимодействие с техникой интуитивно понятным, быстрым и приятным. Отсутствие механических кнопок не только придаёт прибору лаконичный внешний вид, но и упрощает уход за ним. Благодаря автоматизации всех этапов приготовления — от помола до экстракции — пользователь может получить идеальный эспрессо, американо или другой любимый напиток буквально одним касанием. Машина поддерживает точную настройку крепости, температуры и объёма порции, адаптируясь к индивидуальным предпочтениям. Несмотря на компактность, модель демонстрирует высокую производительность и надёжность, характерные для продукции бренда. Её можно использовать как дома, так и в офисе, где важны скорость, качество и эстетика подачи. Продуманная система очистки и индикация необходимости обслуживания способствуют длительному сроку службы без потери эффективности. Эта кофемашина — не просто бытовая техника, а персональный бариста, готовый порадовать вас ароматом свежесваренного кофе в любое время суток.

Отзывы о товаре Кофемашина Hyundai HAM-4400 1350Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Hyundai HAM-4400 — это стильное и интеллектуальное решение для ценителей насыщенного свежесмолотого кофе, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Автоматическая модель работает исключительно с цельными зёрнами, обеспечивая максимальную ароматичность и насыщенный вкус каждого напитка благодаря встроенной кофемолке, которая измельчает кофе непосредственно перед завариванием. Компактные габариты — всего 31,7 см в высоту, 19 см в ширину и 39,5 см в глубину — позволяют разместить устройство даже на небольшой кухонной поверхности, не нарушая гармонии интерьера. Управление осуществляется с помощью современного дисплея с сенсорными переключателями, что делает взаимодействие с техникой интуитивно понятным, быстрым и приятным. Отсутствие механических кнопок не только придаёт прибору лаконичный внешний вид, но и упрощает уход за ним. Благодаря автоматизации всех этапов приготовления — от помола до экстракции — пользователь может получить идеальный эспрессо, американо или другой любимый напиток буквально одним касанием. Машина поддерживает точную настройку крепости, температуры и объёма порции, адаптируясь к индивидуальным предпочтениям. Несмотря на компактность, модель демонстрирует высокую производительность и надёжность, характерные для продукции бренда. Её можно использовать как дома, так и в офисе, где важны скорость, качество и эстетика подачи. Продуманная система очистки и индикация необходимости обслуживания способствуют длительному сроку службы без потери эффективности. Эта кофемашина — не просто бытовая техника, а персональный бариста, готовый порадовать вас ароматом свежесваренного кофе в любое время суток.
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Отзывы


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