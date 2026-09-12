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Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703397
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машинка, адаптер питания, масло для смазки, регулируемая насадка (1-10 мм), щеточка для очистки, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
регулировка
Страна производства
Республика Корея
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, г.
392
Описание товара Машинка для стрижки Hyundai H-HC7127 черная
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7127 сочетает в себе стильный дизайн и обилие полезных функций. Девайс питается от аккумулятора, благодаря чему не использует провод, а значит, не сковывает движений парикмахера. Батарея заряжается всего за 1.3 часа и работает после этого до 90 минут непрерывно. Она позволяет прибору работать с мощностью до 5 Вт – этого достаточно для быстрой и чистой стрижки в любых условиях. Hyundai H-HC7127 работает на одной скорости и может оставлять длину волос от 0.5 до 10 мм. Благодаря такой особенности с прибором удобно делать профессиональные градиенты по длинам шевелюры – фейды. Раньше такое было возможно только в парикмахерской. Чёрный лаконичный корпус устройства выполнен из лёгкого и прочного пластика, окрашенного в стильный чёрный цвет. Его удобно держать в руках даже в течение длительной стрижки. Руки не устают. Изменение параметров стрижки осуществляется с помощью колесика на верхней части прибора, включается девайс посредством кнопки ниже, а на рукояти Hyundai H-HC7127 есть информационный яркий экран, показывающий текущий заряд батареи. По нему удобно ориентироваться, не пора ли поставить машинку на зарядку.
машинка, адаптер питания, масло для смазки, регулируемая насадка (1-10 мм), щеточка для очистки, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
регулировка
Развернуть
Страна производства
Республика Корея
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7127 сочетает в себе стильный дизайн и обилие полезных функций. Девайс питается от аккумулятора, благодаря чему не использует провод, а значит, не сковывает движений парикмахера. Батарея заряжается всего за 1.3 часа и работает после этого до 90 минут непрерывно. Она позволяет прибору работать с мощностью до 5 Вт – этого достаточно для быстрой и чистой стрижки в любых условиях. Hyundai H-HC7127 работает на одной скорости и может оставлять длину волос от 0.5 до 10 мм. Благодаря такой особенности с прибором удобно делать профессиональные градиенты по длинам шевелюры – фейды. Раньше такое было возможно только в парикмахерской. Чёрный лаконичный корпус устройства выполнен из лёгкого и прочного пластика, окрашенного в стильный чёрный цвет. Его удобно держать в руках даже в течение длительной стрижки. Руки не устают. Изменение параметров стрижки осуществляется с помощью колесика на верхней части прибора, включается девайс посредством кнопки ниже, а на рукояти Hyundai H-HC7127 есть информационный яркий экран, показывающий текущий заряд батареи. По нему удобно ориентироваться, не пора ли поставить машинку на зарядку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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