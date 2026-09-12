Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Triac 500TW 500ВА черный
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
500
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Количество розеток
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702612
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
11
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
20
Мощность, Вт
500
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х11
Вес, кг.
3.58
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Triac 500TW 500ВА черный
В стабилизаторах SMARTWATT серии TRIAC в качестве ключей переключения используются симисторы. Симисторные стабилизаторы отличаются бесшумным переключением, отсутствием искрений, увеличенной скоростью переключения, долгим сроком службы. Среди особенностей серии — стабилизация напряжения от 100В, высокая точность, плоский корпус, задержка на включение, встроенный байпас (в моделях от 5кВА), расширенный дисплей индикации, напольное и настенное размещение.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
11
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
20
Мощность, Вт
500
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
В стабилизаторах SMARTWATT серии TRIAC в качестве ключей переключения используются симисторы. Симисторные стабилизаторы отличаются бесшумным переключением, отсутствием искрений, увеличенной скоростью переключения, долгим сроком службы. Среди особенностей серии — стабилизация напряжения от 100В, высокая точность, плоский корпус, задержка на включение, встроенный байпас (в моделях от 5кВА), расширенный дисплей индикации, напольное и настенное размещение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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