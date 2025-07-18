Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550 475Вт 550ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
475
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Количество розеток
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
24.5
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
15.5
Мощность, Вт
475
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
нет
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, кг.
2
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550 475Вт 550ВА белый
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550 - это однофазный инверторный стабилизатор, предназначенный для защиты маломощных электроприборов, таких как газовые котлы, аудио-видео аппаратура и компьютеры. Он обеспечивает постоянный, чистый синусоидальный сигнал выходного напряжения, высокую точность стабилизации и бесшумную работу.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
24.5
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
15.5
Мощность, Вт
475
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
нет
Количество розеток
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550 - это однофазный инверторный стабилизатор, предназначенный для защиты маломощных электроприборов, таких как газовые котлы, аудио-видео аппаратура и компьютеры. Он обеспечивает постоянный, чистый синусоидальный сигнал выходного напряжения, высокую точность стабилизации и бесшумную работу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное изделие. Во время эксплуатации системы газоснабжения в частном доме этой зимой было три случая внезапного отключения напряжения. Благодаря стабилизатору \"Штиль\" газовое оборудование аккуратно отключалось. До этого, при подобном случае, автоматика \"громко ругалось\" (пищало и тд), из-за чего мы срочно заказали этот стабилизатор напряжения (по рекомендации работника службы эксплуатации газоснабжения). Огромное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стабилизатор. Работает тихо, без щелканий реле. Напряжение выдает стабильно. Покупался для телевизора.
Достоинства:
Комментарий:
Работает больше сказать нечего, испытаний не проводил.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стабилизатор, пока недостатки не выявлены
Достоинства:
Комментарий:
Утомили постоянные перебои в работе газового котла Baxi. Данный полностью стабилизатор решил данную проблему. Ни одного неожиданного выключения за зиму! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает но выдает не 230 как написано 220v а так норм греется в меру нагрузка только котел.а так хороший стабилизатор.рекомендую к покупке и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
два месяца, всё ок. купил потому что у нас тут электричество несколько непрдесказуемое. также владею трансформатором штиль на 110в , технике этой доверяю больше, чем китайской
Достоинства:
Комментарий:
Купил два стабилизатора по 500 ва для холодильника и морозилки. Для морозилки Либхер тянет нормально. Для холодильника Westfrost оказался либо слабоват, либо некачественный через сутки стал отключаться и горит лампочка перегрузка/перегрев.
Достоинства:
Комментарий:
Висит и работает. Пока всё хорошо. Брал для газового котла.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. при просадке до 180 v раньше ресанта не справлялась, (котел уходил в ошибки). штиль еще ни разу не подвел.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл на два дня раньше. Хорошо упакован. Включил, нормально работает. Покупал для работы с инверторным бензогенератором. Отлично работает с китайским бензогенератором Super Gen WX B-125.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро. котел со стабилизатором работает идеально. напряжение выравнивания как с пониженного так и с повышенного. цена приятно порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, хорошо упакован. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Стабильно держит напряжение в районе 220 вольт. Компактный, лëгкий и конечно бесшумный в работе прибор!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стабилизатор! При входном напряжении от 212 до 242 на выходе стабилизатора при нагрузке порядка 180 Вт (ламповый усилитель) стабильно поддерживается 218-219 Вольт.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инвертор. Реально чистый синус. Пишут в характеристиках 220 В, а реально 230 В.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Упаковано отлично. Подключили работает, теперь нет скачков напряжения. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришел во время, в хорошем состоянии, работает. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает безшумно, низкочастотных звуков нет, практически не греется (использую для настенного котла)
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий (другой марки) отработал в моей сети ровно год, затем пошёл дым. Посмотрим, сколько отработает этот.
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550 475Вт 550ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS550 475Вт 550ВА белый
Достоинства:
Комментарий:
Отличное изделие. Во время эксплуатации системы газоснабжения в частном доме этой зимой было три случая внезапного отключения напряжения. Благодаря стабилизатору \"Штиль\" газовое оборудование аккуратно отключалось. До этого, при подобном случае, автоматика \"громко ругалось\" (пищало и тд), из-за чего мы срочно заказали этот стабилизатор напряжения (по рекомендации работника службы эксплуатации газоснабжения). Огромное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стабилизатор. Работает тихо, без щелканий реле. Напряжение выдает стабильно. Покупался для телевизора.
Достоинства:
Комментарий:
Работает больше сказать нечего, испытаний не проводил.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стабилизатор, пока недостатки не выявлены
Достоинства:
Комментарий:
Утомили постоянные перебои в работе газового котла Baxi. Данный полностью стабилизатор решил данную проблему. Ни одного неожиданного выключения за зиму! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает но выдает не 230 как написано 220v а так норм греется в меру нагрузка только котел.а так хороший стабилизатор.рекомендую к покупке и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
два месяца, всё ок. купил потому что у нас тут электричество несколько непрдесказуемое. также владею трансформатором штиль на 110в , технике этой доверяю больше, чем китайской
Достоинства:
Комментарий:
Купил два стабилизатора по 500 ва для холодильника и морозилки. Для морозилки Либхер тянет нормально. Для холодильника Westfrost оказался либо слабоват, либо некачественный через сутки стал отключаться и горит лампочка перегрузка/перегрев.
Достоинства:
Комментарий:
Висит и работает. Пока всё хорошо. Брал для газового котла.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. при просадке до 180 v раньше ресанта не справлялась, (котел уходил в ошибки). штиль еще ни разу не подвел.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл на два дня раньше. Хорошо упакован. Включил, нормально работает. Покупал для работы с инверторным бензогенератором. Отлично работает с китайским бензогенератором Super Gen WX B-125.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро. котел со стабилизатором работает идеально. напряжение выравнивания как с пониженного так и с повышенного. цена приятно порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный, хорошо упакован. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Стабильно держит напряжение в районе 220 вольт. Компактный, лëгкий и конечно бесшумный в работе прибор!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стабилизатор! При входном напряжении от 212 до 242 на выходе стабилизатора при нагрузке порядка 180 Вт (ламповый усилитель) стабильно поддерживается 218-219 Вольт.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инвертор. Реально чистый синус. Пишут в характеристиках 220 В, а реально 230 В.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Упаковано отлично. Подключили работает, теперь нет скачков напряжения. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришел во время, в хорошем состоянии, работает. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает безшумно, низкочастотных звуков нет, практически не греется (использую для настенного котла)
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий (другой марки) отработал в моей сети ровно год, затем пошёл дым. Посмотрим, сколько отработает этот.