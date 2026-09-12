Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500 1125Вт 1500ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1125
Минимальное входное напряжение, В
110
Максимальное входное напряжение, В
290
Количество розеток
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702722
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
30
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
18.7
Мощность, Вт
1125
Минимальное входное напряжение, В
110
Максимальное входное напряжение, В
290
Напряжение сети, В
230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х8
Вес, кг.
3
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500 1125Вт 1500ВА белый
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500 - Эта модель предназначена для защиты устройств, мощность которых не превышает 1500 ВA / 1125 Вт, включая автоматику котлов, телевизоры, аудио- и видеотехнику, компьютеры, факсимильные аппараты, офисные автоматические телефоны и прецизионные измерительные приборы.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
30
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
18.7
Мощность, Вт
1125
Минимальное входное напряжение, В
110
Максимальное входное напряжение, В
290
Напряжение сети, В
230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
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Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500 - Эта модель предназначена для защиты устройств, мощность которых не превышает 1500 ВA / 1125 Вт, включая автоматику котлов, телевизоры, аудио- и видеотехнику, компьютеры, факсимильные аппараты, офисные автоматические телефоны и прецизионные измерительные приборы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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