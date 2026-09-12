Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500RT 1125Вт 1500ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1125
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702737
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
45
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
21
Мощность, Вт
1125
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х21
Вес, кг.
6
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500RT 1125Вт 1500ВА белый
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500RT - Модель IS1500RT имеет улучшенные технические возможности по сравнению с другими типами устройств. Основная ее особенность заключается в принципе стабилизации – двойном преобразовании электроэнергии
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
45
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
21
Мощность, Вт
1125
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500RT - Модель IS1500RT имеет улучшенные технические возможности по сравнению с другими типами устройств. Основная ее особенность заключается в принципе стабилизации – двойном преобразовании электроэнергии
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1500RT 1125Вт 1500ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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