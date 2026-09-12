Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 7200Вт 8000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702738
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х10
Вес, кг.
11
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 7200Вт 8000ВА белый
Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 оснащен комбинированной системой охлаждения. При достижении критической отметки внутренней температуры стабилизатора вентиляторы автоматически начинают работу. Модель отличается низким уровнем шума во время работы вентиляторов. Корпус оснащен дисплеем с помощью которого пользователь может настраивать значение выходного напряжения в диапазоне от 220 до 230 В.
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Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 оснащен комбинированной системой охлаждения. При достижении критической отметки внутренней температуры стабилизатора вентиляторы автоматически начинают работу. Модель отличается низким уровнем шума во время работы вентиляторов. Корпус оснащен дисплеем с помощью которого пользователь может настраивать значение выходного напряжения в диапазоне от 220 до 230 В.
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