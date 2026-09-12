Стабилизатор напряжения Штиль IS20000 18000Вт 20000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х19
Вес, кг.
22
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль IS20000 18000Вт 20000ВА белый
Стабилизатор напряжения «Штиль» IS20000 — это мощное и надёжное устройство, предназначенное для защиты электрооборудования от перепадов напряжения и обеспечения стабильного электропитания. Он обладает высокой точностью стабилизации (3,5%) и широким диапазоном входных напряжений (от 90 В до 310 В). Стабилизатор оснащён системой защиты от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, что гарантирует его безопасность в работе.
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Стабилизатор напряжения «Штиль» IS20000 — это мощное и надёжное устройство, предназначенное для защиты электрооборудования от перепадов напряжения и обеспечения стабильного электропитания. Он обладает высокой точностью стабилизации (3,5%) и широким диапазоном входных напряжений (от 90 В до 310 В). Стабилизатор оснащён системой защиты от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, что гарантирует его безопасность в работе.
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