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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый

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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 1
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 2
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 3
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 4
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 5
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 6
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 5
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 6
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702770
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Характеристики

Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х46х25
Вес, кг.
17

Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT – стабилизатор нового поколения с прогрессивной технологией двойного преобразования переменного тока, которая обеспечивает ряд технических преимуществ прибора по сравнению с другими типами стабилизаторов.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT 5400Вт 6000ВА белый




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Характеристики
Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3306RT – стабилизатор нового поколения с прогрессивной технологией двойного преобразования переменного тока, которая обеспечивает ряд технических преимуществ прибора по сравнению с другими типами стабилизаторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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