Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3120RT 16000Вт 20000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%132 800 руб. 192 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702726
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х29
Вес, кг.
37
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3120RT 16000Вт 20000ВА белый
Инверторный стабилизатор напряжения IS3120RT с уникальной конфигурацией 3:1 (трехфазным входом и однофазным выходом) предназначен для обеспечения качественным сетевым напряжением в сети 380 В любой однофазной нагрузки бытового, коммерческого или производственного применения суммарной мощностью до 20 кВА/16 кВт
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Инверторный стабилизатор напряжения IS3120RT с уникальной конфигурацией 3:1 (трехфазным входом и однофазным выходом) предназначен для обеспечения качественным сетевым напряжением в сети 380 В любой однофазной нагрузки бытового, коммерческого или производственного применения суммарной мощностью до 20 кВА/16 кВт
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3120RT 16000Вт 20000ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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