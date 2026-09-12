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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый

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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 1
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 2
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 3
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 4
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 5
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 6
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 7
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 8
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
800
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Количество розеток
4
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 5
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 6
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 7
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 8
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702736
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Характеристики

Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
45.1
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
21
Мощность, Вт
800
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х21
Вес, кг.
6

Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый

Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА предназначен для защиты от перепадов напряжения широкого круга однофазных устройств.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА серый




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Характеристики
Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
45.1
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
21
Мощность, Вт
800
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000RT 800Вт 1000ВА предназначен для защиты от перепадов напряжения широкого круга однофазных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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