Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 1500RW 1500ВА белый
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702595
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
20
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
28
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х11
Вес, кг.
4.28
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 1500RW 1500ВА белый
Стабилизаторы SMARTWATT серии SLIM имеют удобный конструктив и улучшенные технические характеристики. Среди особенностей серии — стабилизация напряжения от 100В, компактный плоский корпус, релейное переключение при помощи микропроцессора, функция «ZeroCross», задержка на включения, встроенный байпас (в моделях от 3кВА), расширенный дисплей индикации, возможность напольного и настенного размещения.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
20
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
28
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
2
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Страна производитель
Китай
Стабилизаторы SMARTWATT серии SLIM имеют удобный конструктив и улучшенные технические характеристики. Среди особенностей серии — стабилизация напряжения от 100В, компактный плоский корпус, релейное переключение при помощи микропроцессора, функция «ZeroCross», задержка на включения, встроенный байпас (в моделях от 3кВА), расширенный дисплей индикации, возможность напольного и настенного размещения.
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