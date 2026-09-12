Батарея для ИБП Exegate EX282965 12В 7.2Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702475
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, кг.
2.88
Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX282965 12В 7.2Ач
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
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Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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