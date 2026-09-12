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Чайник электрический StarWind SKG4777 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKG4777

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Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG4777 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702249
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Размеры в упаковке, см
24х20х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG4777

Электрочайник StarWind — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением к вашей кухне. Этот прозрачный чайник с корпусом из высококачественного стекла придаст элегантность вашему интерьеру и позволит наблюдать за процессом нагревания воды. С весом всего 1,12 кг, чайник удобен в использовании и перемещении. Он обладает мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое кипячение воды, экономя ваше время. Объем 1,8 литра делает его идеальным выбором для семейного использования или для офиса. Особенность этого чайника — встроенная подсветка, которая создает привлекательный визуальный эффект и позволяет легко контролировать процесс кипячения. Однако чайник не оборудован терморегулятором, что делает его простым и интуитивно понятным в эксплуатации. Закрытый тип нагревательного элемента обеспечивает надежность и долговечность устройства, а также облегчает уход и чистку. StarWind — это сочетание эстетики и практичности для вашего дома.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG4777




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Описание
Электрочайник StarWind — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением к вашей кухне. Этот прозрачный чайник с корпусом из высококачественного стекла придаст элегантность вашему интерьеру и позволит наблюдать за процессом нагревания воды. С весом всего 1,12 кг, чайник удобен в использовании и перемещении. Он обладает мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое кипячение воды, экономя ваше время. Объем 1,8 литра делает его идеальным выбором для семейного использования или для офиса. Особенность этого чайника — встроенная подсветка, которая создает привлекательный визуальный эффект и позволяет легко контролировать процесс кипячения. Однако чайник не оборудован терморегулятором, что делает его простым и интуитивно понятным в эксплуатации. Закрытый тип нагревательного элемента обеспечивает надежность и долговечность устройства, а также облегчает уход и чистку. StarWind — это сочетание эстетики и практичности для вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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