Чайник электрический StarWind SKG4777
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG4777
Электрочайник StarWind — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением к вашей кухне. Этот прозрачный чайник с корпусом из высококачественного стекла придаст элегантность вашему интерьеру и позволит наблюдать за процессом нагревания воды. С весом всего 1,12 кг, чайник удобен в использовании и перемещении. Он обладает мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое кипячение воды, экономя ваше время. Объем 1,8 литра делает его идеальным выбором для семейного использования или для офиса. Особенность этого чайника — встроенная подсветка, которая создает привлекательный визуальный эффект и позволяет легко контролировать процесс кипячения. Однако чайник не оборудован терморегулятором, что делает его простым и интуитивно понятным в эксплуатации. Закрытый тип нагревательного элемента обеспечивает надежность и долговечность устройства, а также облегчает уход и чистку. StarWind — это сочетание эстетики и практичности для вашего дома.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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