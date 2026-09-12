Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7PINK) Pink
Портативная акустика JBL в стильном розовом цвете представляет собой идеальное сочетание мощного звучания и компактности. С весом всего 0,56 кг, эта колонка легко поместится в рюкзак или сумку, что делает ее идеальным выбором для путешествий и прогулок. Обладая мощностью в 25 Вт, устройство обеспечивает качественный моно звук, поддерживаемый двумя динамиками. Акустическая система оснащена двумя полосами, что придаёт звуку глубину и насыщенность. Благодаря высокому отношению сигнал/шум в 80 дБ, вы насладитесь чистыми и четкими аудио-треками. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth версии v5.4, что обеспечивает стабильное соединение с устройствами и позволяет наслаждаться музыкой на расстоянии. Питание колонки осуществляется от аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, что гарантирует до 14 часов непрерывной работы, идеальных для долгих поездок или вечеринок на свежем воздухе. Li-Ion аккумулятор заряжается быстро и надежно, предоставляя вам возможность не беспокоиться о нехватке энергии. Эта портативная колонка от JBL станет прекрасным дополнением к любому мероприятию, благодаря своему яркому дизайну и исключительному качеству звука.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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