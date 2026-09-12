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Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213)

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Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 1
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 2
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 3
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 4
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 5
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 6
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 7
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 8
Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 6
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 7
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 8
  • Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702010
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х23х5
Вес, г.
564

Описание товара Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213)

Беспроводные наушники Baseus Bowie H1 Bluetooth 5.2 ANC серый (NGTW230213) Больше никаких запутанных кабелей, которые ограничивают вашу свободу передвижения, когда вы хотите слушать музыку в одиночестве. Замените существующие наушники беспроводной моделью, чтобы наслаждаться чистым, четким и плавным звучанием.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные наушники Baseus Bowie H1 Bluetooth 5.2 ANC серый (NGTW230213) Больше никаких запутанных кабелей, которые ограничивают вашу свободу передвижения, когда вы хотите слушать музыку в одиночестве. Замените существующие наушники беспроводной моделью, чтобы наслаждаться чистым, четким и плавным звучанием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Bowie H1 Noise-Cancelling Grey (NGTW230213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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